После атаки на Казань Путин выступил с заявлением

Противник, желающий нанести поражение России, пожалеет об этом, столкнется с многократно большими разрушениями, заявил Путин.

После атаки на Казань президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Его слова передало РИА Новости в воскресенье, 22 декабря.

Путин выразил уверенность, что руководство города восстановит все, что было повреждено ВСУ.

«Противник, желающий нанести поражение России, пожалеет об этом, столкнется с многократно большими разрушениями», — заявил Путин.

Напомним, в субботу, 21 декабря. ВСУ атаковали беспилотниками Казань. Зафиксировано восемь прилетов. В Татарстане ввели режим ЧС.