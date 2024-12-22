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На Сенном переулке в Рязани сгорел дом многодетной семьи
Пожар произошел в субботу, 21 декабря, в микрорайоне Канищево. В доме сгорела недавно отремонтированная крыша, а также верхний этаж. Остальные комнаты залиты водой, отопление и электричество отключены.

Мать четверых детей Вера Кожевникова рассказала о пожаре в своем доме на Осеннем переулке в Рязани. Пост опубликован в ее Telegram-канале.

Пожар произошел в субботу, 21 декабря, в микрорайоне Канищево. По словам женщины, в доме сгорела недавно отремонтированная крыша, а также верхний этаж. Остальные комнаты залиты водой, отопление и электричество отключены.

«Друзья, трудно поверить, но у нас сгорел дом в Рязани. Дом, в котором мы жили, и куда могли бы вернуться. В доме жила свекровь, сейчас она уехала к нашей бабушке. Сейчас главная задача хотя бы временно закрыть крышу и спланировать ее восстановление», — говорится в сообщении.

По словам Кожевниковой, в этом доме родилось двое из четырех детей. На чердаке хранились «коробки воспоминаний» и фотоальбомы.

Всех, кто может помочь многодетной семье, просят перечислить любую сумму по ссылке.

Напомним, пожар на Сенном переулке произошел в субботу, 21 декабря.

Фото: Telegram-канал Веры Кожевниковой «Вера в жизнь»