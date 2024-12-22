На Сенном переулке в Рязани сгорел дом многодетной семьи

Мать четверых детей Вера Кожевникова рассказала о пожаре в своем доме на Осеннем переулке в Рязани. Пост опубликован в ее Telegram-канале.
Пожар произошел в субботу, 21 декабря, в микрорайоне Канищево. По словам женщины, в доме сгорела недавно отремонтированная крыша, а также верхний этаж. Остальные комнаты залиты водой, отопление и электричество отключены.
«Друзья, трудно поверить, но у нас сгорел дом в Рязани. Дом, в котором мы жили, и куда могли бы вернуться. В доме жила свекровь, сейчас она уехала к нашей бабушке. Сейчас главная задача хотя бы временно закрыть крышу и спланировать ее восстановление», — говорится в сообщении.
По словам Кожевниковой, в этом доме родилось двое из четырех детей. На чердаке хранились «коробки воспоминаний» и фотоальбомы.
Всех, кто может помочь многодетной семье, просят перечислить любую сумму по ссылке.
Напомним, пожар на Сенном переулке произошел в субботу, 21 декабря.
Фото: Telegram-канал Веры Кожевниковой «Вера в жизнь»