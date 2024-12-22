На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП

Две легковушки столкнулись на Московском шоссе. Автомобили получили механические повреждения.

Около ТРЦ «Премьер» в Рязани в воскресенье, 22 декабря, произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

Две легковушки столкнулись на Московском шоссе. Автомобили получили механические повреждения. По словам автора поста, около ТРЦ «Премьер» из-за случившегося начала собираться пробка.

На месте происшествия работает полиция.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.