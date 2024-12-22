Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час, с сохранением до конца суток 22 декабря, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров, местами гололед.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ближайший час, с сохранением до конца суток 22 декабря, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров, гололед.
Погодные явления сохранятся до вечера понедельника, 23 декабря.