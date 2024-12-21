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В Рязанской области муниципальное предприятие «отравило» Оку
Во время исследований специалисты нашли превышения загрязняющих веществ по 14 показателям.

В Спасске-Рязанском муниципальное предприятие «отравило» Оку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Росприроднадзора 20 декабря в своей группе во «ВКонтакте».

В ведомство поступила жалоба о загрязнении реки. Специалисты отобрали пробы сточной воды из выпуска сточных вод МКП «Водосток Спасского муниципального района», осуществляющего водоотведение Спасска-Рязанского.

Во время лабораторных исследований нашли превышения ПДК загрязняющих веществ по 14 показателям.

Региональный Росприроднадзор направил предостережение МКП «Водосток Спасского муниципального района».

Размер причиненного вреда оценят специалисты.

Фото: Росприроднадзор Рязанской области