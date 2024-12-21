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Установлена личность погибшего в ДТП в Пронском районе
ДТП произошло примерно в 17:00 в пятницу, 20 декабря, на 50-м километре дороги Рязань — Пронск — Скопин.

Установлена личность погибшего в ДТП в Пронском районе. Об этом сообщил ИД «Пресса».

ДТП произошло примерно в 17:00 в пятницу, 20 декабря, на 50-м километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин. Лоб в лоб столкнулись автомобили КIA Spektra и «ВАЗ-21099». От удара 43-летнего водителя «Лады» зажало в салоне. На месте работали спасатели.

Как указано в публикации, в автомобиле КIA находились родители с двумя детьми возрастом два месяца и три года.

Пострадавших доставили в Новомичуринскую межрайонную больницу.

«43-летний мужчина в ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, он был в состоянии клинической смерти. Реанимационные меры не помогли. Он умер в больнице», — рассказала главврач Наталья Черницына.

Она добавила, что у детей на момент поступления в больницу травмы не зарегистрированы. Их отец госпитализирован в состоянии средней тяжести, мать находится в удовлетворительном состоянии и продолжит лечение по месту жительства.

Сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела проводят проверку.

Ранее стало известно, что ДТП произошло около села Красное.