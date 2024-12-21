Рязанским рыбакам напомнят правила безопасности выхода на лед

С 21 по 22 декабря в Шацке, Касимове, Рязани, Спасске и рабочем поселке Шилово проведут рейды.

С 21 по 22 декабря в Шацке, Касимове, Рязани, Спасске и Шилове проведут рейды. Рыбакам напомнят правила выхода на лед. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сотрудники чрезвычайного ведомства расскажут рыбакам:

о безопасной толщине льда,

о спасательных средствах.

Кроме того, выдадут памятки с подробной инструкцией о спасении утопающего.

«С появлением льда, на водоемы все чаще приезжают порыбачить местные жители. Нередко, забывая о правилах безопасности, они рискуют провалиться под лед. Чтобы напомнить им об осторожности, в выходные дни сотрудники МЧС России увеличивают количество патрулей», — говорится в сообщении.