Российский чиновник вышел на уборку снега с огнеметом

Власти решили продемонстрировать горожанам возможности коммунальных служб. На кадрах, снятых во время городского субботника, показано, как глава округа Северный Юрий Куликов, вооружившись огнеметом, плавит снежные сугробы. Так он хотел вразумить горожан, требующих от коммунальщиков несбыточного.

В Санкт-Петербурге глава округа Северный Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнеметом. Об этом 20 декабря он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Власти решили показать горожанам возможности коммунальных служб. На кадрах, снятых во время городского субботника, Куликов плавит снежные сугробы огнеметом.

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета, но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», — заявил в видеоролике Куликов.

Видео: личная страница Юрия Куликова во «ВКонтакте»