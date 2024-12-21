Опубликован прогноз погоды на 22 декабря в Рязанской области

В области будет переменная облачность. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Опубликован прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах прогнозируют гололедицу. Температура воздуха ночью составит -6, -1°С, днем — -4, +1°С.

Ветер будет юго-западный, южный, до девяти метров в секунду.