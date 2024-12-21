Над российскими регионами за ночь сбили 19 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, три — над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.

Над российскими регионами в ночь на субботу, 21 декабря, сбили 19 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Дежурные средства ПВО уничтожили девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, три — над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.