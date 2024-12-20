Жителя Сараев арестовали за отказ пройти алкотест

В отношении него составили административный протокол по ст. 12.26 ч. 2 КоАП РФ.

Жителя Сараев арестовали за отказ пройти алкотест. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Установлено, что 13 декабря инспекторы остановили 21-летнего молодого человека за рулем автомобиля «Лада». У водителя не оказалось документов, также полицейские заподозрили, что он пьян и предложили пройти медосвидетельствование. Сараевец отказался. В отношении него составили административный протокол по ст. 12.26 ч. 2 КоАП РФ.

Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста.