Жителей Рязани предупредили об отключении электричества
Света не будет 24 декабря из-за ремонтных работ
Жителей Рязани предупредили об отключении электричества. Соответствующую
В связи с проведением работ по монтажу провода в районе Солотча 24 декабря с 9:30 до 16:00 отключат электричество. Света не будет на улицах:
- Школьная, дома №№ 1-57;
- Школьная, дома №№ 2-32;
- Первомайская, дома №№ 28-96;
- Первомайская, дома №№ 53-99;
- Солотчинское шоссе, дом № 80.
Помимо этого, в связи с заменой оборудования в Рязани 24 декабря с 10:00 до 17:00 электричества не будет на улицах:
- Баженова, дома №№ 27, 29, 33;
- Старая дубрава, дома №№ 1, 8, 9;
- Славянский проспект, дом № 6.