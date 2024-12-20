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Жителей Рязани предупредили об отключении электричества
Света не будет 24 декабря из-за ремонтных работ

Жителей Рязани предупредили об отключении электричества. Соответствующую информацию 20 декабря разместили в Telegram-канале ГУП РО «РГРЭС».

В связи с проведением работ по монтажу провода в районе Солотча 24 декабря с 9:30 до 16:00 отключат электричество. Света не будет на улицах:

  • Школьная, дома №№ 1-57;
  • Школьная, дома №№ 2-32;
  • Первомайская, дома №№ 28-96;
  • Первомайская, дома №№ 53-99;
  • Солотчинское шоссе, дом № 80.

Помимо этого, в связи с заменой оборудования в Рязани 24 декабря с 10:00 до 17:00 электричества не будет на улицах:

  • Баженова, дома №№ 27, 29, 33;
  • Старая дубрава, дома №№ 1, 8, 9;
  • Славянский проспект, дом № 6.