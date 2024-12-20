Жителей Рязани предупредили об отключении электричества

Света не будет 24 декабря из-за ремонтных работ

Жителей Рязани предупредили об отключении электричества. Соответствующую информацию 20 декабря разместили в Telegram-канале ГУП РО «РГРЭС».

В связи с проведением работ по монтажу провода в районе Солотча 24 декабря с 9:30 до 16:00 отключат электричество. Света не будет на улицах:

Школьная, дома №№ 1-57;

Школьная, дома №№ 2-32;

Первомайская, дома №№ 28-96;

Первомайская, дома №№ 53-99;

Солотчинское шоссе, дом № 80.

Помимо этого, в связи с заменой оборудования в Рязани 24 декабря с 10:00 до 17:00 электричества не будет на улицах: