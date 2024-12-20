За 2024 год рязанские росгвардейцы изъяли 26 единиц оружия и 240 кг наркотиков

Сотрудники ОМОН и СОБР за различные правонарушения задержали свыше 1300 человек, в том числе более 400 по подозрению в совершении преступлений различной степени тяжести.

За 2024 год рязанские росгвардейцы изъяли 26 единиц оружия и 240 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала года сотрудники ОМОН и СОБР за различные правонарушения задержали свыше 1300 человек, в том числе более 400 по подозрению в совершении преступлений различной степени тяжести.

Из незаконного оборота изъято 26 единиц оружия, порядка 1000 боеприпасов и более 240 кг наркотических веществ.

В рамках рейдовых мероприятий в акватории Оки задержано 46 нарушителей законодательства.