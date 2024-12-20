ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Потери украинских войск за неделю составили до 13 250 человек. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих.

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своей сводке 20 декабря.

Российские войска освободили Успеновку и Ново Пустынку.

Потери украинских войск за неделю составили до 13 250 человек. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих.

ПВО РФ за неделю сбили самолет МиГ-29 и 519 украинских беспилотников.