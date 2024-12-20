В «Яндекс go» добавили возможность пожаловаться на стоимость поездки в такси

Функция работает в тестовом режиме.

В «Яндекс go» добавили возможность пожаловаться на стоимость поездки в такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Теперь пассажиры могут оставить в приложении обратную связь о стоимости поездки. В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса, а также правила расчета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что функция работает в тестовом режиме. Служба поддержки должна отреагировать на обращения пассажира, объяснить ценообразование и подсказать, как сэкономить на следующей поездке.

Представители компании добавили, что на основе жалоб проведут анализ для дальнейшего сдерживания цен.