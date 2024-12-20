Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
Вск, 22
-1°
ЦБ USD 102.34 -1.08 21/12
ЦБ EUR 106.54 -1.42 21/12
Нал. USD 101.50 / 102.00 20/12 18:45
Нал. EUR 108.55 / 110.00 20/12 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
8 часов назад
639
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
7 020
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
20 805
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
20 886
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области с 1 июля 2025 года повысится плата за вывоз мусора
С 1 июля в Рязанской области установят новые тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами.

С 1 июля в Рязанской области установят новые тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление опубликовала Региональная энергетическая комиссия.

Ежемесячный платеж с одного человека за услуги регионального оператора «Эко-Пронск» составит:

  • 133,33 рубля (+14,12) — для многоквартирных домов;
  • 135,09 рублей (+14,31) — для частных домов.