В Рязанской области с 1 июля 2025 года повысится плата за вывоз мусора
С 1 июля в Рязанской области установят новые тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами.
С 1 июля в Рязанской области установят новые тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление опубликовала Региональная энергетическая комиссия.
Ежемесячный платеж с одного человека за услуги регионального оператора «Эко-Пронск» составит:
- 133,33 рубля (+14,12) — для многоквартирных домов;
- 135,09 рублей (+14,31) — для частных домов.