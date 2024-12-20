В Рязанской области депутата лишили полномочий из-за потери доверия

Мужчину заподозрили в коррупции.

В Рязанской области депутата лишили полномочий из-за потери доверия. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Отмечается, что при предоставлении справок о доходах за 2022 год член совета депутатов Пеньковского сельского поселения В в Пителинском районе занизил их более чем на 11,3 млн рублей. Кроме того, он не указал находящиеся в его собственности транспортные средства и остаток денежных средств на банковских счетах.

В августе 2024 года решением Совета депутатов его полномочия были досрочно прекращены в связи с отставкой по собственному желанию. Однако позже прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить причину прекращения полномочий на утрату доверия.

Суд обращение удовлетворил.