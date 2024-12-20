В Рязани на улице Введенской в результате ДТП пострадала пенсионерка

Недалеко от перекрестка с улицей Радищева столкнулись «Фольксваген Поло» и «Мерседес Бенц».

В Рязани на улице Введенской в результате ДТП пострадала пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла 19 декабря, примерно в 5:45, около дома № 67. По предварительной информации, 61-летняя рязанка за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» столкнулась с «Мерседес Бенц» под управлением 50-летнего жителя областного центра.

В результате происшествия водитель первого авто получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.