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В Рязани холодную воду отключили в десятках домов
Без ресурса также остались школа и детский сад.

В Рязани холодную воду отключили в десятках домов. Об этом сообщил водоканал.

20 декабря из-за ремонтных работ на водопроводе ресурса не будет до 15:30 по адресам:

  • Касимовское шоссе, д. 38б (МБОУ Школа № 59), 40 корп.1, 40 корп.2, 40а (МБДОУ Детский сад № 150);

До 17:00 воду отключили по адресам:

  • 1-й Сысоевский проезд, д. 1, 1а, 1б, 1 г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14 корп.1, 15, 16;
  • 2-й Сысоевский проезд, д. 1, 3, 5, 6, 16;
  • ул. Сысоевская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.