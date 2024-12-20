В Рязани холодную воду отключили в десятках домов

Без ресурса также остались школа и детский сад.

В Рязани холодную воду отключили в десятках домов. Об этом сообщил водоканал.

20 декабря из-за ремонтных работ на водопроводе ресурса не будет до 15:30 по адресам:

Касимовское шоссе, д. 38б (МБОУ Школа № 59), 40 корп.1, 40 корп.2, 40а (МБДОУ Детский сад № 150);

До 17:00 воду отключили по адресам: