В России разработали ГОСТ на подарки новорожденным от региональных властей

Его утвердят к середине 2025 года.

В России разработали ГОСТ на подарки новорожденным от региональных властей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Роскачество.

«В подарок войдут детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от нуля до шести месяцев (трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и прочее)», — объяснили специалисты ведомства.

Набор будут передавать семье бесплатно при выписке из роддома. При этом вся продукция должна быть произведена на местных предприятиях. По стандарту все товары должны быть безопасными и качественными, что должно быть отмечено в сопроводительных документах.

В альтернативном варианте власти могут дарить родителям сертификаты и купоны.