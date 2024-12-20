В полиции прокомментировали смертельное ДТП в Рыбновском районе

Отмечается, что авария случилась на 5-м км автодороги Рыбное-Константиново.

В полиции прокомментировали смертельное ДТП в Рыбновском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась на 5-м км автодороги Рыбное-Константиново.

Столкнулись два автомобиля.

В результате один человек скончался от полученных травм на месте. Трое получили травмы различной степени тяжести.

Одна их пострадавших несовершеннолетняя девушка.

На месте работает замначальника ГАИ Сергей Цыплаков и следственная группа.