В полиции прокомментировали смертельное ДТП в Рыбновском районе
Отмечается, что авария случилась на 5-м км автодороги Рыбное-Константиново.
В полиции прокомментировали смертельное ДТП в Рыбновском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась на 5-м км автодороги Рыбное-Константиново.
Столкнулись два автомобиля.
В результате один человек скончался от полученных травм на месте. Трое получили травмы различной степени тяжести.
Одна их пострадавших несовершеннолетняя девушка.
На месте работает замначальника ГАИ Сергей Цыплаков и следственная группа.