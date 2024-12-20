В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в Курской области

Отмечается, что российские военные уничтожили три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что российские военные уничтожили до 340 боевиков ВСУ.

Кроме того, вывели из строя три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.