В Калуге мужчина перерезал горло новой знакомой из-за отказа в интимной связи

В Калуге мужчина перерезал горло новой знакомой из-за отказа в интимной связи. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

44-летняя женщина познакомилась в соцсетях с калужанином и после встречи пригласила в гости. Возникла потасовка, в ходе которой гость достал из кармана нож и зарезал хозяйку.

Полицейские нашли и задержали 54-летнего местного жителя. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.