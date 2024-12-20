В Госдуме предложили обязать магазины сделать полки с бесплатной едой

По словам Миронова, магазины часто закупают объемы товара, который не успевают распродать и отправляют на свалку.

В Госдуме предложили обязать магазины сделать полки с бесплатной едой. Соответствующую инициативу на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова направил депутат Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Одним из предложений в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан на основании подтверждающих статус документов», — сказано в документе.

По мнению парламентария, необходимо определить, какие товары подходят для фудшеринга, установить критерии их качества. Также необходима упрощенная система налогообложения для таких предпринимателей. Кроме того, необходимо развить инфраструктуру и коммуникации для быстрого и эффективного распределения продуктов, считает автор инициативы. Он отметил, что передаваемые продукты не должны иметь истекший срок годности.

По словам Миронова, магазины часто закупают объемы товара, который не успевают распродать и отправляют на свалку.