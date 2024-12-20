В центре Рязани выставили на продажу трехэтажный дом за 105 миллионов

Дом кирпичный. Общая площадь 532,3 кв. м, из кoторыx 263,9 кв. м — жилая площадь. В доме восемь комнат, веранды, кладовые, бильярдная, комната для игры в настольный теннис. Кроме того, есть два вместительных гаража. Ремонт — косметический.

На «Авито» опубликовали объявление о продаже трехэтажного дома за 105 миллионов рублей. Адрес недвижимости — улица Горького № 66.

«Мечтаете жить во двоpце? Разрешите предложить вариант лучше», — так начинается объявление.

Отмечается, что дом кирпичный. Общая площадь 532,3 кв. м, из кoторыx 263,9 кв. м — жилая площадь. В доме восемь комнат, веранды, кладовые, бильярдная, комната для игры в настольный теннис. Кроме того, есть два вместительных гаража. Ремонт — косметический.

Напомним, в Рязанском районе выставили на продажу дом за 99 миллионов рублей с дизайнерским ремонтом.