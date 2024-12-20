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Установлена личность погибшего в ДТП в Рыбновском районе
Напомним, авария случилась на 5-м километре от автодороги М-5 «Урал"-Рыбное-Константиново».

Установлена личность погибшего в ДТП в Рыбновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Напомним, авария случилась на 5-м километре от автодороги М-5 «Урал"-Рыбное-Константиново».

20-летний житель города Рыбное, управляя автомобилем «Ваз 210740», столкнулся с автомобилем «Газ 2818».

В результате происшествия 18-летний пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель легковушки, а также его пассажиры в возрасте 17-ти и 18-ти лет получили травмы.

Прокуратура проводит проверку.