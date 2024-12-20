Times: Великобритания может отправить военных на Украину

По информации издания, Запад беспокоит факт того, что иностранные военные могут стать мишенью для армии РФ в случае их появления на Украине.

Глава минобороны Великобритании Джон Хили допустил отправку военных инструкторов на Украину для подготовки солдат ВСУ. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на газету The Times.

По информации издания, Запад беспокоит факт того, что военные инструкторы из Великобритании могут стать мишенью для армии РФ в случае их появления на Украине.