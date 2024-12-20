SuperJob: больше половины рязанцев в 2025 году ждут повышение зарплаты

Чем моложе жители, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 58%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%.

55% рязанцев рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году. Исследование привел SuperJob.

Чем моложе жители, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 58%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%.

Чаще других ожидают пересмотр оклада водители грузовых автомобилей (65%) и HR-менеджеры (64%).

Также рассчитывают на повышение заработка по 62% экономистов и менеджеров по работе с клиентами.

Ждут роста зарплат в новом году программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 61%).

Отмечается, что каждая вторая организация (53%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат.