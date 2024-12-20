Строительство школы в Мервине вместо двадцать восьмой начнется в 2025 году

По информации мэрии, учебное учреждение возведут по нацпроекту «Молодежь и дети» на улице Бахмачеевской.

Строительство школы в Мервине вместо двадцать восьмой начнется в 2025 году. Об этом пишет «Вид сбоку» со ссылкой на ответ администрации Рязани в комментариях в Telegram-канале губернатора Павла Малкова.

По информации мэрии, учебное учреждение возведут по нацпроекту «Молодежь и дети» на улице Бахмачеевской.

«Здание рассчитано на 1100 мест. Срок реализации проекта 2025-2027гг», — говорится в ответе.

Фото: сайт школы № 28.