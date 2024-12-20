Сотрудникам Рязанского приборного завода вручили дипломы выпускников Президентской программы

Трое сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы по программе профессиональной подготовки «Менеджмент».

Ряды выпускников Президентской программы пополнили начальник участка Андрей Синицын, старший мастер участка Игорь Есин, начальник бюро Сергей Воробьев.

Все они прошли обучение на базе Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина. В ходе защиты аттестационных работ, которые затрагивали актуальные темы, выпускники показали высокий уровень знаний.

«Наряду с лекциями по экономике и менеджменту, значительный объем отведенного на обучение времени был посвящен психологии с точки зрения управления коллективом. Множество моментов, понимаемых ранее чисто на интуитивном уровне, было объяснено с помощью научного подхода. Дипломную работу по программе я защищал по теме, которой плотно занимаюсь в основной деятельности. Знания, полученные во время обучения, во многом помогут на практике в решении реальных организационно-управленческих задач», — поделился впечатлениями Сергей Воробьев.

За более чем 25-летнюю историю реализации Президентской программы профессиональную подготовку по ней прошли свыше 170 специалистов ГРПЗ — руководители высшего и среднего звена.

Президентская Программа — это масштабный и во многом уникальный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственным заказчиком выступает Министерство экономического развития Российской Федерации, основным координатором — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.