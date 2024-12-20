СФ одобрил расширение оснований для включения в список террористов и экстремистов

Законом предлагается предоставить Росфинмониторингу доступ к информации кредитных организаций о счетах лиц, которые финансово поддерживают экстремизм и экстремистов. Также предусматриваются обязанности банков по предоставлению информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга.

Совет Федерации одобрил расширение оснований для включения в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Законом предлагается предоставить Росфинмониторингу доступ к информации кредитных организаций о счетах лиц, которые финансово поддерживают экстремизм и экстремистов. Также предусматриваются обязанности банков по предоставлению информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга.

Круг преступлений, которые относятся к экстремистским, расширен. В него добавили статьи об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, пытках и нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, если эти деяния совершены из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

В список оснований для признания террористов и экстремистов включили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.