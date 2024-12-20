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Рязанские полицейские выдворили группу мигрантов из России
Полицейские и судебные приставы сопроводили мигрантов в международный аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны исхода.

Рязанские полицейские выдворили группу мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Двое граждан страны Средней Азии освободились из пенитенциарных учреждений. Один из них отбыл наказание за убийство, второй за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, двоих выходцев из стран ближнего зарубежья в ходе рейдов полицейские задержали за нарушение правил пребывания на территории нашей страны.

Суды приняли решение об их принудительном выдворении.

Полицейские и судебные приставы сопроводили мигрантов в международный аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны исхода.