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Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях за 2024 год
Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Рязанской области за год — это токарь/фрезеровщик, сварщик и автослесарь/автомеханик.

Рязанцам рассказали о саых высокооплачиваемых вакансиях за 2024 год. Об этом сообщает HH.ru.

Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году — это токарь/фрезеровщик, сварщик и автослесарь/автомеханик.

Это единственные вакансии на местном рынке труда, чья зарплата превышает 125 тысяч рублей.

В ТОП-5 вошли еще две профессии: курьер с зарплатой и продуктовый аналитик.

В десятку попали главврач и оператор станков с ЧПУ. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 57% у первых (до 110 000 руб.) и на 35% у вторых (до 104 200 руб.).