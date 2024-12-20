Рязанцам рассказали, как выбрать икру к новогоднему столу

При покупке икры нужно обратить внимание на дату производства и фасовки. Разница между ними должна быть не больше 6 месяцев.

Рязанцам рассказали, как выбрать икру к новогоднему столу. Об этом сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Отмечается, что икра — это натуральный источник витаминов A, D и E, которые улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной системы, делают иммунитет крепче, поддерживают зрение.

Кроме того, в состав продукта входят минералы (железо, калий, фосфор, йод) и белок — основной строительный материал для клеток организма.

При этом икра содержит довольно большое количество соли, поэтому употреблять ее с осторожностью следует тем, кто страдает артериальной гипертензией или ишемической болезнью сердца.

При покупке икры нужно обратить внимание на дату производства и фасовки. Разница между ними должна быть не больше 6 месяцев.

Также следует изучить внешний вид продукта. В идеале икринки целые, эластичные, незначительно отличаются по размеру. А внутри каждой из них — «глазок», зародыш рыбы, плавающий в белково-жировой эмульсии.

Если икринки абсолютно идентичные по размеру и внутри них нет глазков, возможно, икра ненатуральная.

«Правильные» икринки лопаются и быстро растворяются во рту.

Проверить икру на подлинность можно в домашних условиях. Для этого нужно положить небольшое количество продукта в горячую воду. Если икринки натуральные, то они слегка побелеют и утонут. А если искусственные — растворятся, окрасив воду.