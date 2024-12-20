Рязанцам рассказали, как выбрать елку на Новый год

При покупке живой елки необходимо обратить внимание на ее внешний вид. Ствол должен быть ровным, без трещин, иголки — пахнуть хвоей и крепко держаться на ветвях. При выборе искусственной елки нужно обратить внимание состав.

Рязанцам рассказали, как выбрать искусственную и живую елку на Новый год. Соответствующую информацию разместили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

В публикации сказано, что при покупке живого дерева необходимо обратить внимание на его внешний вид. Ствол должен быть ровным, без трещин, иголки — пахнуть хвоей и крепко держаться на ветвях.

При выборе искусственной елки, как указано в публикации, нужно обратить внимание состав.

«Искусственная елка не должна иметь резкого неприятного запаха или содержать в составе вредные для здоровья людей вещества», — добавили в посте.

У искусственного дерева, по данным Роспотребнадзора, ветви должны быть хорошо закреплены.