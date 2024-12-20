Родился первый в мире ребенок, зачатый по технологии Fertilo

Его зачали с использованием новой технологии Fertilo, которая позволяет проводить процесс созревания яйцеклетки вне тела женщины с помощью поддерживающих клеток яичника, полученных в лаборатории из стволовых клеток.

Родился первый в мире ребенок, зачатый по технологии Fertilo. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Малыш родился в Перу. Его зачали с использованием новой технологии Fertilo, которая позволяет проводить процесс созревания яйцеклетки вне тела женщины с помощью поддерживающих клеток яичника, полученных в лаборатории из стволовых клеток.

Отмечается, что уникальность такой техники в том, что метод позволяет избежать гормональной стимуляции для созревания яйцеклеток, которую женщины переживают за 10-14 дней до процедуры ЭКО.