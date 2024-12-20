Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Рыбновском районе

Напомним, в пятницу, 20 декабря, на 5-м километре автодороги Рыбное — Константиново столкнулись два автомобиля.

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Рыбновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, на 5-м километре автодороги Рыбное — Константиново столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП есть погибший и пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя, 2007 г. р., которым оказана медицинская помощь.

В ходе проверки дадут оценку исполнению федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения.