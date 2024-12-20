Погоня за пьяным водителем в Рязани попала на видео

Инцидент произошел вблизи дома № 1 на улице имени Булгаковой в Дядькове.

Погоня за пьяным водителем в Рязани попала на видео. Его опубликовала региональная ГАИ.

Инцидент произошел вблизи дома № 1 на улице имени Булгаковой в Дядькове. Полицейские остановили 19-летнего водителя «Приоры». Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,299 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. Собственник автомобиля находился на пассажирском сидении. Отмечается, что он неоднократно игнорировал требование сотрудника полиции о передаче регистрационных документов на автомобиль и пытался скрыться.

На молодых людей составили административные протоколы.