Опубликован прогноз погоды на 21 декабря в Рязанской области
В субботу, 21 декабря, в регионе будет облачно. Ночью и днем местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь).
Опубликован прогноз погоды на 21 декабря в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 21 декабря, в регионе будет облачно. Ночью и днем местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь).
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.