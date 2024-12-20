Набиуллина заявила, что в феврале ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки

Глава регулятора отметила, что Центробанк «взял паузу в повышении ключевой ставки», но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период.

Набиуллина заявила, что в феврале ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России на сегодняшнем заседании, рассматривал повышение ставки до 22% и 23% годовых. Однако эксперты приняли решение о сохранении ее уровня.

Глава регулятора отметила, что Центробанк «взял паузу в повышении ключевой ставки», но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период.

Она отметила, что в феврале Банк России может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки.

Напомним, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.