Набиуллина заявила, что в феврале ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки
Глава регулятора отметила, что Центробанк «взял паузу в повышении ключевой ставки», но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период.
Набиуллина заявила, что в феврале ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС.
По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России на сегодняшнем заседании, рассматривал повышение ставки до 22% и 23% годовых. Однако эксперты приняли решение о сохранении ее уровня.
Глава регулятора отметила, что Центробанк «взял паузу в повышении ключевой ставки», но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период.
Она отметила, что в феврале Банк России может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки.
Напомним, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.