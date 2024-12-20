На содержание дорог в Рязанской области выделили более 60 миллионов рублей

Заказчиком перечисленных работ выступила Дирекция дорог Рязанской области.

На содержание дорог в Рязанской области выделили более 60 миллионов рублей

На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Рязанской области выделили бюджет. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик обеспечит работоспособность динамических информационных табло на автомобильных дорогах до 13 декабря 2025 года.

Также в регионе модернизируют интеллектуальную транспортную систему. Подсистемы ИТС переведут на российское программное обеспечение Astra Linux Special Edition. Согласно тендеру, регион получит 22 лицензии на ПО. Работы закончат до 1 апреля 2025 года.

Подрядчик обеспечит работоспособность оборудования для измерения весовых и габаритных параметров транспортного средства на следующих участках автомобильных дорог: Сасово — Восход — Кадом, Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово, Чернобаево — Истье — автодорога М-5 «Урал». Дата окончания работ — до 20 декабря 2025 года.

Работу камер видеонаблюдения в Рязани наладят на следующих улицах: Бирюзова, Интернациональная, Пирогова, Октябрьская, Юбилейная, Военных Автомобилистов, Московская, Северная окружная, Большая, Тимакова, Полевая, Сережина Гора, а также на проезде Шабулина, Приокском путепроводе, Московском, Михайловском и Муромском шоссе, Народном бульваре.

Подрядчик проведет техническое обслуживание оборудования и в районах Рязанской области. Работы выполнят до 27 июня 2025 года.

На 53 адресах региона проверят работоспособность комплексных постов дорожного контроля метеоусловий до 27 июня 2025 года.

Заказчиком перечисленных работ выступила Дирекция дорог Рязанской области.

Общая сумма пяти тендеров — 60 миллионов 598 тысяч 928 рублей.

Ранее сообщалось, что на содержание дорог Рязани в 2025 году выделили 115 миллионов 540 тысяч рублей.