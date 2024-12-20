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На главу Кадомского района завели дело за игнорирование обращений граждан
Об этом сообщает прокуратура региона.

Главе Кадомского района внесли представление за игнорирование обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что от двух местных жителей поступили обращения по вопросу оборудования искусственного уличного освещения. Однако муниципалитетом заявления по существу рассмотрены не были, ответы носили формальный характер, мер, направленных на восстановление прав граждан не принято.

Прокурор в отношении должностного лица возбудил дело об административном правонарушении.