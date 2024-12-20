Малков: стартует отборочный этап регионального конкурса «Герои 62» для участников СВО

Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия до 26 декабря.

Павел Малков сообщил о старте в Рязанской области конкурса «Герои 62» для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия до 26 декабря.

«Президент подчеркнул: наши бойцы доказали, чего стоят в бою. И готовы дальше помогать стране и родному краю на гражданской службе. Для этого нужно постоянно учиться и развиваться. Наша задача — создать для этого все возможности», — отметил губернатор.

Он добавил, что финалисты конкурса «Герои 62» пройдут образовательные модули на площадках Рязанского института развития образования, РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского радиотехнического университета. По завершении участники получат официальные сертификаты. С каждым будут проведены индивидуальные карьерные консультации.

Среди специализаций: управление, образование, строительство, архитектура, благоустройство, ТЭК и ЖКХ, информационные технологии, спорт, социальная сфера и другие.