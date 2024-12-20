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Малков прокомментировал ракетный удар ВСУ по городу в Курской области
Он выразил соболезнования близким и родным погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку ВСУ по Рыльску в Курской области. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня [20 декабря. — прим.ред.] ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. Есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.

Киевский режим целенаправленно продолжает атаковать мирных жителей. Для обстрела использовали ракеты с кассетной боевой частью, чтобы жертв было как можно больше», — написал губернатор.

Он выразил соболезнования близким и родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

«Окажем любую помощь и поддержку курянам», — заключил Малков.

Напомним, ВСУ атаковали город в Курской области ракетами ATACMS. Погибли шесть человек.