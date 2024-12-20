Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 декабря

В Рязани начинаются новогодние мероприятия. О них традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В музыкальном театре пройдет премьерный показ нового мюзикла «Бременские музыканты».

Во дворце спорта «Олимпийский» покажут музыкальный спектакль «Золушка», а в театре кукол начнется показ новогодней сказки «Морозко».

В МКЦ салон исторического и бального танца «Возрождение» проведет театрализованный бал «Зимняя сказка».

На сцене дворца молодежи рязанцам покажут спектакль «Снежный путь к Новому году».

В цирке стартует новое шоу — «Елка в Цирке!» Рязанцев ждет калейдоскоп артистов и животных, праздничная елка и веселый Дед Мороз.

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет международная выставка кошек «А в Рязани зима с котами», организованная КЛК Alisa-Best Cat Club.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».