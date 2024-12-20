Главой Касимовского округа стал Иван Бахилов

20 декабря Иван Бахилов утвержден в должности главы Касимовского муниципального округа сроком на пять лет.

Главой Касимовского округа стал Иван Бахилов. Об этом сообщил зампред касимовской Думы Дмитрий Детинов в своем Telegram-канале.

20 декабря Иван Бахилов утвержден в должности главы Касимовского муниципального округа сроком на пять лет.

Бахилов — уроженец Касимовского района, работал в МВД на руководящих должностях. После увольнения из органов в январе 2022 года возглавил администрацию Касимовского района, через год — города Касимова.

До сегодняшнего дня Бахилов был и.о. главы окружной администрации.