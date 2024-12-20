ФАС запретила автоэкспертам говорить о ценах на бензин

По информации ведомства, это может нарушить закон о конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба запретила автоэкспертам говорить о ценах на бензин. Об этом в пятницу, 20 декабря, пишет Telegram-канал «Mash».

По информации ведомства, это может нарушить закон о конкуренции. Специалисты ФАС отметили, что прогнозы стоимости топлива в новом году, могут действительно повлиять на цены в будущем.

«10 лет назад литр бензина в России можно было купить за 32 рубля. С того момента цена практически удвоилась, хотя оценок в тот период я не давал. По итогам 2024 года Росстат ожидает инфляцию в 10,1-10,3%. Так что претензии ФАС ко мне, мягко говоря, не обоснованы», — прокомментировал решение президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.