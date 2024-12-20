Экс-игрок ХК «Рязань» избил полицейского
Хоккеиста задержали. Решается вопрос о возбуждении дела.
Экс-игрок ХК «Рязань» избил полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошел в ночь на четверг 19 декабря. 28-летний Алексей Яценко выпивал со своей знакомой в городе Амурск Хабаровского края. Позже девушка обратилась в полицию и заявила, что спортсмен избил ее. К Яценко отправился сотрудник полиции. Полицейский получил от спортсмена не менее пяти ударов по лицу.
Хоккеиста задержали. Решается вопрос о возбуждении дела.
Яценко играл за ХК «Рязань» с 2019 по 2020 годы.
Фото: ХК «Рязань»