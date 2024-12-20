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Члены Общественного совета при минздраве региона обсудили ключевые темы здравоохранения
На фоне завершающихся в этом году проектов «Здравоохранение» и «Демография» выходят на передний план новые, имеющие особую ценность и важность для региона — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» и продолжающий свое действие федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В минувший четверг на заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения Рязанской области руководитель ведомства Александр Пшенников поднял вопросы реализации национальных проектов. На фоне завершающихся в этом году проектов «Здравоохранение» и «Демография» выходят на передний план новые, имеющие особую ценность и важность для региона — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» и продолжающий свое действие федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Президент ставит задачи, которые в определенных цифрах доходят до каждого субъекта: объявлены национальные цели до 2030 года, ясны перспективы до 2036 года. Те цифры, которые там заложены, надо воспринимать как инструкцию к действию, и знать, как их можно достигнуть. Но важно понимать, что существует бинарная система оценки: выполнил или не выполнил. Не бывает так, что чуть-чуть недовыполнил, чуть-чуть не смог, или правильно не сделал. И это на самом деле очень непростая задача», — обратился к собравшимся министр.

Дополнительно в ходе заседания начальником управления государственной службы, кадров и противодействия коррупции регионального минздрава Евгенией Нестеровой освещен вопрос подготовки к внедрению отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в регионе. Отмечено, что в рамках социального партнерства совместно с представителями Профсоюза эта работа активно и методично продолжается.

Члены Совета заслушали доклад заместителя руководителя Центра управления регионом Марины Дрозд о деятельности Центра по тематике «Здравоохранение». Она рассказала о постановке работы в рамках системы «инцидент-менеджмент» по грамотному реагированию на комментарии, которые появляются в региональных пабликах социальных сетей, и подвела главный итог этого года.

«В 2024 году мы запустили пилотный проект с медучреждениями по подключению к системе „инцидент-менеджмент“. Потребность в этом возникла у самого министерства здравоохранения. До этого года на все обращения в социальных сетях, которые касались конкретных медучреждений, отвечало только министерство. С 1 июля мы подключили 10 крупных региональных больниц к системе, и они теперь работают с комментариями жителей напрямую», — сказала она.

Напомним, что совет под председательством Натальи Шамбазовой, председателя Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, состоит из представителей различных общественных организаций и экспертов в области здравоохранения. Общественный совет — важный совещательный орган, играющий роль в формировании и реализации политики здравоохранения в регионе. Его функции направлены на улучшение качества и доступности медицинской помощи для всех жителей области.