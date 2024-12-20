Бывшего сотрудника ухоловской ветстанции осудили за получение взятки

Мужчине назначили наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроков 4 года 6 месяцев, со штрафом 2 110 500 рублей.

Бывшего сотрудника ухоловской ветстанции осудили за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, с августа 2020 года по декабрь 2022 года ветеринар получил от индивидуального предпринимателя более 700 тысяч рублей за выдачу сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию, содержащих заведомо ложные сведения о факте проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Мужчине назначили наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроков 4 года 6 месяцев, со штрафом 2 110 500 рублей.